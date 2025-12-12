Exposition Les droits des Femmes La Châtre

Exposition Violences, elles disent NON!

Exposition dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la mort de George Sand, et du projet Singulières

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, présentation de l’exposition Violences, elles disent NON !

Cette exposition a pour ambition de faire reculer les violences faites aux femmes en luttant activement contre l’invisibilité, le silence et l’ignorance qui restent les principaux alliés du continuum des violences. .

Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23

English :

Exhibition commemorating the 150th anniversary of George Sand’s death.

