Exposition « Les écoles en Villeneuvien » La Grange Lucassite Villeneuve-sur-Yonne

Exposition « Les écoles en Villeneuvien » 20 et 21 septembre La Grange Lucassite Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout au long du XXe siècle, les évolutions de l’institution scolaire ont accompagné les changements de la société. Des écoles dans les hameaux, héritières de Jules Ferry, aux regroupements pédagogiques d’aujourd’hui, ce sont les conceptions même de l’éducation qui ont été modifiées. À travers photos et documents, l’exposition invite à découvrir ce parcours et constitue un témoignage émouvant de notre passé récent.

La Grange Lucassite 19 rue du Grand-Four, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://amivv.wordpress.com/ La Grange Lucassite, bâtiment ancien légué à la commune par les artistes Lucas et Yo, est mise par convention à la disposition de l’association « Les Amis du Vieux Villeneuve », qui y organise régulièrement des expositions. Plusieurs parkings du centre-ville à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Amis du Vieux villeneuve