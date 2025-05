Exposition Les écoles publiques d’Ombrée-d’Anjou et le collège Philippe Cousteau – Atelier Legault Ombrée d’Anjou, 17 mai 2025 07:00, Ombrée d'Anjou.

Les élèves des écoles et collège publique d’Ombrée d’Anjou exposent fièrement le temps d’une dizaine de jours leurs créations.

Ouvert le Jeudi et Vendredi de 14h à 18h ; le Samedi de 15h à 18h30 et les Dimanches 18 et 25 Mai de 15h à 18h30.

Gratuit. .

English :

For ten days, students from Ombrée d’Anjou’s public schools and middle schools will be proudly displaying their creations.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen und des Collège in Ombrée d’Anjou stellen zehn Tage lang stolz ihre Werke aus.

Italiano :

Gli alunni delle scuole pubbliche e dell’università di Ombrée d’Anjou espongono con orgoglio le loro creazioni per dieci giorni.

Espanol :

Los alumnos de las escuelas públicas y del colegio Ombrée d’Anjou exponen con orgullo sus creaciones durante diez días.

