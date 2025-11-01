Exposition Les Ecouflantais ont du talent Écouflant
Exposition Les Ecouflantais ont du talent
Rue des Goganes Écouflant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 18:30:00
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-02 2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09
Pour la quatrième année consécutive, les Écouflantais montrent leur talent. Un vote du public sera organisé et le lauréat rejoindra L’Exposition au Vallon des arts en février 2026. .
Rue des Goganes Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 41 10 00 communication@ecouflant.fr
