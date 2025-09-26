Exposition Les éditions Motus Mehun-sur-Yèvre

Exposition Les éditions Motus

13 rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher

Début : Samedi 2025-09-26

fin : 2025-11-26

Plongez dans l’univers des Éditions Motus Poésie, où les mots prennent vie à travers les images et les formes.

Une rencontre entre la force du poème et la puissance de l’édition artistique, à découvrir le temps d’une exposition singulière et inspirante. .

13 rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 15 16

English :

Immerse yourself in the world of Éditions Motus Poésie, where words come to life through images and shapes.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt von Éditions Motus Poésie, wo Worte durch Bilder und Formen zum Leben erweckt werden.

Italiano :

Immergetevi nel mondo delle Éditions Motus Poésie, dove le parole prendono vita attraverso immagini e forme.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de Éditions Motus Poésie, donde las palabras cobran vida a través de imágenes y formas.

