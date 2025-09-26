Exposition Les éditions Motus Mehun-sur-Yèvre
Exposition Les éditions Motus
13 rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-09-26
fin : 2025-11-26
2025-09-26
Plongez dans l’univers des Éditions Motus Poésie, où les mots prennent vie à travers les images et les formes.
Une rencontre entre la force du poème et la puissance de l’édition artistique, à découvrir le temps d’une exposition singulière et inspirante. .
13 rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 15 16
English :
Immerse yourself in the world of Éditions Motus Poésie, where words come to life through images and shapes.
German :
Tauchen Sie ein in die Welt von Éditions Motus Poésie, wo Worte durch Bilder und Formen zum Leben erweckt werden.
Italiano :
Immergetevi nel mondo delle Éditions Motus Poésie, dove le parole prendono vita attraverso immagini e forme.
Espanol :
Sumérjase en el mundo de Éditions Motus Poésie, donde las palabras cobran vida a través de imágenes y formas.
