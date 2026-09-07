Exposition « Les églises de Gueugnon », Église Saint-Maurice, Gueugnon
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Maurice · Gueugnon
Informations pratiques
Exposition « Les églises de Gueugnon » Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Maurice Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme vous invite à découvrir en avant-première l’exposition qui sera présentée à l’Office de Tourisme Monts & Vallées du 11 janvier au 26 mars 2027.
À travers des documents d’archives et des photographies actuelles, elle donne un aperçu de l’histoire des deux églises de la ville : l’ancienne église romane et celle qui l’a remplacée en 1870.
Une visite guidée de l’église sera proposée à 16h00 par Claudette Dworaczek, présidente de l’association Patrimoine & Mémoire Gueugnonnais.
Église Saint-Maurice Place de l’Église 71130 Gueugnon Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme vous invite à découvrir en avant-première l’exposition qui sera présentée à l’Office de Tourisme & …
© CCEALS
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