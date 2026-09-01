Exposition « Les Églises de Gueugnon » Église Saint-Maurice Gueugnon
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Maurice · Gueugnon
Informations pratiques
Gueugnon
Exposition « Les Églises de Gueugnon »
Église Saint-Maurice Place de l’église Gueugnon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme propose de découvrir en avant-première l’exposition « Les églises de Gueugnon », qui sera présentée à l’Office de Tourisme « Monts & Vallées » du 11 janvier au 26 mars 2027. Elle sera visible à l’église Saint-Maurice le dimanche 20 septembre 2026, de 14h00 à 16h00, et sera l’occasion de découvrir un certain nombre de documents inédits, notamment les plans de l’ancienne église romane, découverts il y a quelques mois. Les documents d’archives seront complétés par une sélection de photographies récentes, illustrant par exemple des endroits peu accessibles (sacristie, tribune de l’orgue, clocher). À 16h00, Claudette Dworaczek, présidente de l’association Patrimoine et Mémoire Gueugnonnais, proposera une visite commentée de l’église. Accès libre et gratuit. .
Église Saint-Maurice Place de l’église Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
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English : Exposition « Les Églises de Gueugnon »
L’événement Exposition « Les Églises de Gueugnon » Gueugnon a été mis à jour le 2026-09-08 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées – Charolais Sud Bourgogne
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