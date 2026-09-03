Exposition : « Les églises romanes du pays d’art et d’histoire Moulins communauté » Yzatis Yzeure
mardi 6 octobre 2026 · Yzatis · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Exposition : « Les églises romanes du pays d’art et d’histoire Moulins communauté »
Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-06
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-06
Exposition itinérante « Les églises romanes du pays d’art et d’histoire Moulins communauté », conçue par le service patrimoine du pays d’art et d’histoire (PAH).
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Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
Traveling exhibition “The Romanesque Churches of the Moulins ‘Pays d’Art et d’Histoire’ Community,” organized by the heritage department of the “Pays d’Art et d’Histoire” (PAH).
L’événement Exposition : « Les églises romanes du pays d’art et d’histoire Moulins communauté » Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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