Exposition Les élèves de l’atelier Thierry Kedinger à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Exposition Les élèves de l’atelier Thierry Kedinger à Montoire-sur-le Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2026-02-06

fin : 2026-02-25

Les œuvres présentées ici sont le fruit du travail des élèves mené sur une année.

Exposition Les élèves de l’atelier Thierry Kedinger à Montoire-sur-le Loir. Leur travail s’est concentré sur l’étude de la peinture des maîtres antérieurs à l’impressionnisme, à travers les techniques de la peinture à l’huile, ainsi que sur les peintres italiens du XVe siècle et la technique de la tempéra à l’œuf. Rencontre avec l’artiste le vendredi 6 février 2026 à 18h. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr

The works presented here are the fruit of a year’s work by the students.

