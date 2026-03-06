Exposition Les enfants dans la guerre La Cambe

Exposition Les enfants dans la guerre

Salle des Fêtes La Cambe Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Exposition Les enfants dans la guerre organisée par la mairie de La Cambe.

1939 La guerre plonge brutalement les enfants dans un quotidien totalement chamboulé. Privés, meurtris, raflés, orphelins, libérés, ils nous ont raconté, nous leur rendons hommage.

Accès personnes à mobilités réduites.

Chien accepté. .

Salle des Fêtes La Cambe 14230 Calvados Normandie +33 2 31 22 71 86 mairie-lacambe@wanadoo.fr

English : Exposition Les enfants dans la guerre

Children in the war exhibition organised by La Cambe town hall.

