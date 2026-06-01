EXPOSITION LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez

EXPOSITION LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

1 Place de la Liberté Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-06-29

Du 29 juin au 24 juillet 2026, le Musée de la Résistance et de la Déportation propose l’exposition Les Enfants de la Résistance, à travers laquelle les héros de la série de bande dessinée de Benoît Ers et Vincent Dugomier explorent les grands thèmes de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance de manière ludique tout au long de dix-sept panneaux conçus par les éditions Le Lombard.

Du 29 juin au 24 juillet 2026, le Musée de la Résistance et de la Déportation propose l’exposition Les Enfants de la Résistance, à travers laquelle les héros de la série de bande dessinée de Benoît Ers et Vincent Dugomier explorent les grands thèmes de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance de manière ludique tout au long de dix-sept panneaux conçus par les éditions Le Lombard.

Une activité pédagogique faisant le lien cette exposition temporaire et la collection permanente du Musée est mise à disposition des enfants.

Entrée exposition permanente (accès aux expositions temporaires)

Attention pas de paiement en CB

Tarif plein 5 €

Tarif réduit 3 € (pass Métropole, demandeurs d’emploi et étudiants sur justificatif)

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 13h-17h

Mercredi 9h-13h / 14h-17h

Fermé les jours fériés .

1 Place de la Liberté Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

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English : EXPOSITION LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

From June 29 to July 24, 2026, the Museum of the Resistance and Deportation will present the exhibition *Les Enfants de la Résistance*, in which the heroes of the comic book series by Benoît Ers and Vincent Dugomier explore the major themes of World War II and the Resistance in aplayful manner across seventeen panels designed by Le Lombard Publishing.

L’événement EXPOSITION LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT MONTPELLIER