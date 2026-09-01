Exposition « Les enfants du Bagne » Salle Marc Plasaules Pierrelatte
samedi 19 septembre 2026 · Salle Marc Plasaules · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Exposition « Les enfants du Bagne »
Salle Marc Plasaules Mairie Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette exposition rend hommage aux enfants drômois et ardéchois envoyés dans les colonies pénitentiaires sous le Second Empire.
À partir du livre « Les Enfants de l’île du Levant » de Claude GRITTI.
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Salle Marc Plasaules Mairie Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes genealogie.pierrelattine@gmail.com
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English :
This exhibition pays tribute to the children from Drôme and Ardèche who were sent to penal colonies during the Second Empire.
Based on the book *Les Enfants de l’Île du Levant* by Claude GRITTI.
L’événement Exposition « Les enfants du Bagne » Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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