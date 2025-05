Exposition « Les enfants du Turfu » – Médiathèque Mansle-les-Fontaines, 3 juin 2025 07:00, Mansle-les-Fontaines.

Charente

Exposition « Les enfants du Turfu » Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-03

Restitution de la résidence « Création en cours »

par la classe de CM1-CM2 de l’école Jean de La Fontaine

.

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre

Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58

English :

Restitution of the « Création en cours » residency

by the CM1-CM2 class from Jean de La Fontaine school

German :

Restitution der Residenz « Création en cours »

von der CM1-CM2-Klasse der Schule Jean de La Fontaine

Italiano :

Restituzione della residenza « Création en cours

da parte della classe CM1-CM2 della scuola Jean de La Fontaine

Espanol :

Restitución de la residencia « Création en cours

por la clase CM1-CM2 de la escuela Jean de La Fontaine

L’événement Exposition « Les enfants du Turfu » Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente