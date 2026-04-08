EXPOSITION LES ÉPICES MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE Lavernose-Lacasse

Lavernose-Lacasse

EXPOSITION LES ÉPICES

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-05-12

Cette exposition aux chaudes couleurs réveille dans votre mémoire collective des saveurs et des parfums venues de contrées lointaines.

Cette exposition aux chaudes couleurs réveille dans votre mémoire collective des saveurs et des parfums venues de contrées lointaines aux traditions culinaires et médicinales ancestrales l’Inde, le Tibet, l’Afrique, les Antilles, l’Asie…

PRÊTÉE PAR LE MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTEGARONNE .

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 59 39 mediatheque@lavernose-lacasse.fr

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English :

This warmly colored exhibition awakens your collective memory of flavors and fragrances from faraway lands.

L’événement EXPOSITION LES ÉPICES Lavernose-Lacasse a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE