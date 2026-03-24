Exposition Les équipages de chasse Salle de fêtes Cérilly

Exposition Les équipages de chasse

Salle de fêtes Place de l’hôtel de ville Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

A l’approche de l’automne, Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais propose une grande exposition consacrée aux équipages de chasse du Pays de Tronçais, à la salle des fêtes de Cérilly du 7 au 13 septembre.

Participation libre.

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Salle de fêtes Place de l’hôtel de ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes alexandre4747@orange.fr

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English :

As autumn approaches, Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais is organizing a major exhibition devoted to the hunting crews of the Pays de Tronçais, at the Salle des Fêtes in Cérilly from September 7 to 13.

Free admission.

L’événement Exposition Les équipages de chasse Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme