Exposition Les équipages de chasse Salle de fêtes Cérilly
Exposition Les équipages de chasse Salle de fêtes Cérilly lundi 7 septembre 2026.
Exposition Les équipages de chasse
Salle de fêtes Place de l’hôtel de ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-07
A l’approche de l’automne, Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais propose une grande exposition consacrée aux équipages de chasse du Pays de Tronçais, à la salle des fêtes de Cérilly du 7 au 13 septembre.
Participation libre.
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Salle de fêtes Place de l’hôtel de ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes alexandre4747@orange.fr
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English :
As autumn approaches, Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais is organizing a major exhibition devoted to the hunting crews of the Pays de Tronçais, at the Salle des Fêtes in Cérilly from September 7 to 13.
Free admission.
L’événement Exposition Les équipages de chasse Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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