Exposition Les Espaces courbes de Nastasja Duthois – La Galerie Binic-Étables-sur-Mer, 7 juin 2025 15:00, Binic-Étables-sur-Mer.

Côtes-d’Armor

Exposition Les Espaces courbes de Nastasja Duthois La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Les espaces courbes interrogent les formes d’ancrage, de déplacement et de perception à travers une série de pièces mêlant cyanotype et broderie. En s’appuyant sur des structures végétales telles que racines, algues ou mycéliums, l’exposition aborde le tropisme comme principe fondamental une réponse orientée, souvent imperceptible, à des stimuli extérieurs.

Le travail de broderie prolonge ces mouvements en traçant sur le textile des trajectoires fines et sensibles, évoquant les flux internes, les tensions et les réseaux invisibles du vivant.

La Galerie

Rue Touroux

Mardi 10h-13h

Mercredi, vendredi, samedi 15h-18h

Dimanche 10h-13h | 15h-18h .

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Les Espaces courbes de Nastasja Duthois Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme