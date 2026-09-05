Exposition les esprits de la forêt La Bresse

Informations pratiques

La Bresse

Exposition les esprits de la forêt

7A rue de la Clairie La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Du 05 septembre au 03 octobre, Odile Germain présente Les esprits de la forêt dans la salle des Iranées. Sa nouvelle exposition est une ode au monde du vivant qui peuple les forêts leurs bruits, leurs ombres, leurs odeurs, leurs traces, leurs couleurs… L’artiste invite à une expérience à la fois végétale et animale à travers des peintures et des sculptures (presque) grandeur nature. Les forêts ont toujours représenté, dans l’inconscient collectif, un monde extraordinaire et particulier. Monde à la fois enchanteur de par l’exubérance des fleurs, des arbres et des plantes qui y poussent, mais aussi inquiétant par certains aspects sombres peuplés d’une faune qui guette dans l’ombre le promeneur qui s’y aventure. Il se dégage des forêts et en particulier des forêts vosgiennes une atmosphère qui nous saisit par sa beauté, sa grandeur, son mystère. Cet aspect parfois surnaturel est propice aux légendes et histoires extraordinaires. Odile Germain propose de vous plonger dans cet univers merveilleux, étrange et fantastique dans son exposition Les esprits de la forêt. Texte de l’artiste.Tout public

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7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95

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English :

From September 5 to October 3, Odile Germain presents *Les esprits de la forêt* in the Salle des Iranées. Her new exhibition is an ode to the living world that inhabits the forests: their sounds, their shadows, their scents, their tracks, their colors… The artist invites visitors to an experience that is both plant-like and animal-like through (almost) life-size paintings and sculptures. “Forests have always represented, in the collective unconscious, an extraordinary and unique world. A world that is both enchanting—thanks to the exuberance of the flowers, trees, and plants that grow there—and unsettling due to certain dark aspects populated by wildlife that lies in wait in the shadows for the hiker who ventures in. The forests—and in particular the forests of the Vosges—exude an atmosphere that captivates us with its beauty, grandeur, and mystery. This sometimes supernatural quality lends itself to legends and extraordinary stories. Odile Germain invites you to immerse yourself in this marvelous, strange, and fantastical world in her exhibition *Les esprits de la forêt* (The Spirits of the Forest). %BB Text by the artist.

L’événement Exposition les esprits de la forêt La Bresse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES