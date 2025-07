Exposition Les Estivales du Vantaïre Quinzième Saison Atelier Galerie du Vantaïre Barnave

Exposition Les Estivales du Vantaïre Quinzième Saison

Atelier Galerie du Vantaïre 180 Chemin des Brunets Barnave Drôme

Début : 2025-07-10 16:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-07-10

L’artiste The Street Yeti nous propose des fresques sur les animaux qui hurlent dans des forêts en feu.

Atelier Galerie du Vantaïre 180 Chemin des Brunets Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 20 98 94 clobrunet@aol.com

English :

Artist The Street Yeti offers us frescoes of animals howling in burning forests.

German :

Der Künstler The Street Yeti zeigt uns Wandmalereien über Tiere, die in brennenden Wäldern heulen.

Italiano :

L’artista The Street Yeti ha dipinto murales di animali che ululano nelle foreste in fiamme.

Espanol :

El artista The Street Yeti ha pintado murales de animales aullando en bosques en llamas.

