Exposition « les événements du 17 juin 1940 à Loury » – Loury 14 juin 2025 14:00

Loiret

Exposition « les événements du 17 juin 1940 à Loury » Place Antoine Masson Loury Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Début : Dimanche 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

2025-06-14

2025-06-22

2025-07-13

2025-07-27

2025-08-10

2025-08-24

Exposition sur les événements du 17 juin 1940 au carrefour du Dauphin à Loury. En complément , nous vous proposons un circuit découverte

les 14 et 15 juin sur les lieux des combats.

Exposition sur les événements du 17 juin 1940 à Loury. En complément nous vous proposons un circuit découverte les 14 et 15 juin. Composé d'une dizaine de panneaux nouvellement conçus, l'ensemble vous permettra de comprendre l'enchaînement des évènements du 17 juin 1940 qui ont fait plusieurs dizaines de victimes au niveau du carrefour du Dauphin.

Place Antoine Masson

Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

English :

Exhibition on the events of June 17, 1940 at the Carrefour du Dauphin in Loury. In addition, we offer a discovery tour

on June 14 and 15.

German :

Ausstellung über die Ereignisse des 17. Juni 1940 an der Kreuzung « Dauphin » in Loury. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine Entdeckungstour an

am 14. und 15. Juni zu den Orten der Kämpfe.

Italiano :

Mostra sugli eventi del 17 giugno 1940 al Carrefour du Dauphin di Loury. Inoltre, offriamo un tour di scoperta

il 14 e 15 giugno sui luoghi della battaglia.

Espanol :

Exposición sobre los acontecimientos del 17 de junio de 1940 en el Carrefour du Dauphin de Loury. Además, los días 14 y 15 de junio

los días 14 y 15 de junio en los lugares de la batalla.

