Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier Médiathèque Elsa Triolet Aytré
Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier Médiathèque Elsa Triolet Aytré mercredi 26 novembre 2025.
Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier
Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-11-26
Elsa ne peut pas s’empêcher de contempler encore et encore les œuvres de Frédérique Bernier la mer et ses bâteaux, tantôt calme, tantôt déchaînée.
.
Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 04
English : Exhibition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier
Elsa can?t help but contemplate Frédérique Bernier?s works again and again: the sea and its boats, sometimes calm, sometimes raging.
German : Ausstellung Les expos d’Elsa Frédérique Bernier
Elsa kann nicht anders, als immer wieder die Werke von Frédérique Bernier zu betrachten: das Meer und seine Schiffe, mal ruhig, mal stürmisch.
Italiano :
Elsa non riesce a smettere di contemplare le opere di Frédérique Bernier: il mare e le sue barche, a volte calme, a volte impetuose.
Espanol : Exposicion Les expos d’Elsa Frédérique Bernier
Elsa no puede dejar de contemplar una y otra vez las obras de Frédérique Bernier: el mar y sus barcos, a veces en calma, a veces embravecidos.
L’événement Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier Aytré a été mis à jour le 2025-10-08 par Nous La Rochelle