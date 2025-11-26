Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier Médiathèque Elsa Triolet Aytré

Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-26

Elsa ne peut pas s’empêcher de contempler encore et encore les œuvres de Frédérique Bernier la mer et ses bâteaux, tantôt calme, tantôt déchaînée.

.

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 04

English : Exhibition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier

Elsa can?t help but contemplate Frédérique Bernier?s works again and again: the sea and its boats, sometimes calm, sometimes raging.

German : Ausstellung Les expos d’Elsa Frédérique Bernier

Elsa kann nicht anders, als immer wieder die Werke von Frédérique Bernier zu betrachten: das Meer und seine Schiffe, mal ruhig, mal stürmisch.

Italiano :

Elsa non riesce a smettere di contemplare le opere di Frédérique Bernier: il mare e le sue barche, a volte calme, a volte impetuose.

Espanol : Exposicion Les expos d’Elsa Frédérique Bernier

Elsa no puede dejar de contemplar una y otra vez las obras de Frédérique Bernier: el mar y sus barcos, a veces en calma, a veces embravecidos.

L’événement Exposition Les expos d’Elsa Frédérique Bernier Aytré a été mis à jour le 2025-10-08 par Nous La Rochelle