Exposition Les expos d’Elsa Typhaine Bertaut Médiathèque Elsa Triolet Aytré

Exposition Les expos d’Elsa Typhaine Bertaut

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Typhaine Bertaut est un peu magicienne. Elle fait apparaître ses sujets et ses motifs en négatif sur ce bleu de Prusse si profond par un procédé appelé cyanotypie.

English : Exhibition Les expos d’Elsa Typhaine Bertaut

Typhaine Bertaut is something of a magician. She uses a process called cyanotyping to make her subjects and motifs appear in negative on this deep Prussian blue.

German : Ausstellung Les expos d’Elsa Typhaine Bertaut

Typhaine Bertaut ist ein wenig magisch. Sie lässt ihre Themen und Motive in einem Verfahren namens Cyanotypie negativ auf diesem tiefen Preußisch Blau erscheinen.

Italiano :

Typhaine Bertaut è una specie di mago. Utilizza un processo chiamato cianotipia per far apparire i suoi soggetti e motivi in negativo su questo profondo blu di Prussia.

Espanol : Exposicion Les expos d’Elsa Typhaine Bertaut

Typhaine Bertaut es una especie de maga. Utiliza un proceso llamado cianotipia para hacer que sus temas y motivos aparezcan en negativo sobre este profundo azul de Prusia.

