EXPOSITION « LES FABLES DE LA FONTAINE » Merville
EXPOSITION « LES FABLES DE LA FONTAINE » Merville mardi 2 septembre 2025.
EXPOSITION « LES FABLES DE LA FONTAINE »
MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-09-02
(Re)découvrez ces célèbres fables animalières au travers de l’exposition « Fables de La Fontaine », complétée par des affiches éditées par le musée Jean de La Fontaine de Château-Thierry.
Lors de séances spécifiques (Lundis 22 & 29 Septembre, à 10h00), les tout-petits pourront découvrir les plus connues grâce à un tapis de lecture, qui permet de les lire et les mimer. 0 .
MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
(Re)discover these famous animal fables through the « Fables de La Fontaine » exhibition, complete with posters published by the Musée Jean de La Fontaine in Château-Thierry.
German :
(Wieder-)Entdecken Sie diese berühmten Tierfabeln in der Ausstellung « Fables de La Fontaine », die durch Poster ergänzt wird, die vom Museum Jean de La Fontaine in Château-Thierry herausgegeben wurden.
Italiano :
(Ri)scoprite queste famose favole di animali nella mostra « Fables de La Fontaine », accompagnata dai poster pubblicati dal Musée Jean de La Fontaine di Château-Thierry.
Espanol :
(Re)descubra estas famosas fábulas de animales en la exposición « Fábulas de La Fontaine », acompañada de carteles editados por el Museo Jean de La Fontaine de Château-Thierry.
L’événement EXPOSITION « LES FABLES DE LA FONTAINE » Merville a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE