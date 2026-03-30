Exposition | Les faïences d’Ardus et de Nègrepelisse Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes
Exposition | Les faïences d’Ardus et de Nègrepelisse Abbaye de Belleperche Cordes-Tolosannes samedi 2 mai 2026.
Exposition | Les faïences d’Ardus et de Nègrepelisse
Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-02
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-02
Réunis pour la première fois, 350 objets, inédits en majorité, révèlent l’ampleur et la variété de la production de ces faïenceries tarn-et-garonnaises dont l’histoire a été entièrement revue et réécrite.
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Abbaye de Belleperche 121 route de Belleperche Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 62 75 resa-belleeprche@tarnetgaronne.fr
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English : Exhibition | Ardus and Nègrepelisse earthenware
Gathered together for the first time, 350 objects, most of them previously unseen, reveal the breadth and variety of production at these Tarn-et-Garonne earthenware factories, whose history has been completely revised and rewritten.
L’événement Exposition | Les faïences d’Ardus et de Nègrepelisse Cordes-Tolosannes a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences