Exposition les faiseurs de sciure le corps forestier canadien dans la forêt de Belin-Béliet Salle des fêtes de Béliet Belin-Béliet

Salle des fêtes de Béliet Place des Frères Estreme Belin-Béliet Gironde

Mardi 11 novembre, de 10h à 17h

Durant la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats du Corps forestier canadien ont quitté leur pays pour venir travailler dans les Landes, participant par leur labeur au gigantesque effort de guerre. Leur engagement, souvent oublié, s’est inscrit jusque dans la forêt de Belin-Béliet.

Venez le découvrir à travers l’exposition Les Faiseurs de Sciure le corps forestier canadien dans la forêt de Belin-Béliet , organisée en partenariat avec la commune de Belin-Béliet et l’association Les Faiseurs de Sciure, à l’occasion des commémorations du 11 novembre.

Une conférence animée par David Devigne, historien et président de l’association, prolongera cette immersion dans la mémoire du Val de l’Eyre et du Canada à l’issue de la cérémonie officielle.

Plus d’infos musee@valdeleyre.fr .

