Exposition les femmes charentaises dans la résistance – Cour de la mairie Montmoreau, 4 juin 2025 07:00, Montmoreau.

Charente

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-11

2025-06-04

Exposition réalisée par la Fondation de la Résistance et organisée par Gurat Patrimoine.

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19

English :

Exhibition produced by the Fondation de la Résistance and organized by Gurat Patrimoine.

German :

Die Ausstellung wurde von der Fondation de la Résistance realisiert und von Gurat Patrimoine organisiert.

Italiano :

Mostra prodotta dalla Fondation de la Résistance e organizzata da Gurat Patrimoine.

Espanol :

Exposición producida por la Fondation de la Résistance y organizada por Gurat Patrimoine.

