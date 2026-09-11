Exposition « Les femmes dans les industries, un long combat de 1900 à nos jours », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes

Informations pratiques

Exposition « Les femmes dans les industries, un long combat de 1900 à nos jours » 19 et 20 septembre Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison des Hommes et des techniques, le Centre d’histoire du travail et la Maison Fumetti, ont travaillé pendant plusieurs mois avec des collégien·ne·s de l’agglomération dans le cadre du projet pédagogique « Les femmes dans les industries, un long combat ». Lors d’ateliers, les élèves ont réalisé des affiches revendicatives sur cette longue histoire méconnue. Venez découvrir leur travail, exposé devant le bâtiment «Ateliers et Chantiers de Nantes » !

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/ La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.

La Maison des Hommes et des techniques, le Centre d’histoire du travail et la Maison Fumetti, ont travaillé pendant plusieurs mois avec des collégien·ne·s de l’agglomération dans le cadre du projet «…

©Maison des Hommes et des techniques