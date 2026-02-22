Exposition Les femmes et leurs droits Centre social l’Agora Granville

Exposition Les femmes et leurs droits

Centre social l’Agora 361 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Début : Lundi Lundi 2026-03-02

fin : 2026-03-06

Les femmes et leurs droits. Œuvres colorées de Suadad HACHIM, artiste-peintre irakienne engagée.

A découvrir aux horaires d’ouverture de l’Agora. .

Centre social l’Agora 361 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr

