Exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 Archives Départementales de la Mayenne Laval

Exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 09:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

Date(s) :

2026-01-26 2026-02-02 2026-02-07 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-07 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-25

Plongez dans l’histoire du suffrage féminin en France depuis la période de la Libération jusqu’aux premiers votes des femmes. Des archives mayennaises viennent enrichir le parcours, offrant une perspective locale sur cette transformation historique.

L’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 a été conçue par l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) après quatre années d’enquête collective sur ce sujet en prévision de son 80ème anniversaire en 2024-2025.

A travers 25 panneaux, l’exposition propose de revenir dans un ordre chronologique et thématique sur la période de la Libération jusqu’à l’analyse des premiers votes des femmes, en passant par leur parcours de femmes mineures à femmes citoyennes et les interrogations soulevées par ce nouveau droit dans une société dévastée par la guerre. Les panneaux sont illustrés par de nombreux documents d’archives témoignages, presse féminine, photographies, tracts, bulletins de vote, etc. Ils sont également accompagnés de documents conservés aux Archives de la Mayenne afin de donner un ancrage territorial à l’exposition.

Ouvertures exceptionnelles en présence d’une médiatrice

– Samedi 7 février de 14h à 17h

– Samedi 7 mars de 14h à 17h

– Samedi 25 avril de 14h à 17h

Plusieurs temps forts sont programmés pour vous faire découvrir l’exposition et aller plus loin sur la thématique des droits des femmes

– Vendredi 30 janvier à 18h30 | Anne-Sarah Bouglé-Moalic, La Marche des citoyennes vers les droits politiques. Dédicace et vente de son ouvrage La Marche des Citoyennes (éditions Cerf, 2021) avec la présence de la librairie lavalloise M’Lire.

– Vendredi 6 février à 18h | Titiou Lecoq, . Dédicace et vente de son ouvrage Les Grandes oubliées (éditions de L’Iconoclaste, 2021) avec la présence de la librairie lavalloise M’Lire. Sur réservation en ligne sur le site internet des Archives départementales jusqu’au 5 février.

– Jeudi 5 mars à 18h30 | Association Femmes Solidaires, Droits des femmes ici et ailleurs en présence de Sophie Pasquet, déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.

– Samedi 7 mars à 14h30 | Élise Druart et Lylie Trouillard, Faire l’histoire des femmes mobiliser les sources archivistiques des Archives de la Mayenne.

– Mercredi 25 mars de 18h à 21h30 | Nocturnes de l’histoire Quand les archives font parler les femmes. Le petit fonds Saint-Domingue, témoin d’une histoire matrimoniale tourmentée. Première partie lecture théâtralisée de lettres issues du fonds. Deuxième partie conférence de Léa Cabannes, étudiante à l’Université Bordeaux Montaigne. Réservation en ligne à venir.

– Samedi 28 mars à 14h30 | Marine Gilis, Archives sensibles la légalisation de l’avortement en France.

Pendant les vacances scolaires, des ateliers ludiques de décryptage d’images sur la thématique de l’égalité filles-garçons sont proposés aux enfants de plus de 10 ans aux Archives départementales. Les ateliers sont accessibles sur réservation en ligne sur le site internet des Archives départementales.

– Mardi 17 février de 14h à 16h avec goûter Chandeleur.

– Mercredi 18 février de 10h à 12h. .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the history of women’s suffrage in France, from the Liberation period to the first women’s votes. Archives from the Mayenne region enrich the tour, providing a local perspective on this historic transformation.

L’événement Exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 Laval a été mis à jour le 2026-01-23 par CDT53