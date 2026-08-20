Exposition « Les foires et marchés d’Ingrandes, 800 ans d’histoire », Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Exposition « Les foires et marchés d’Ingrandes, 800 ans d’histoire » 19 et 20 septembre Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Par l’association Tourisme Culture et Patrimoine

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Par l’association Tourisme Culture et Patrimoine

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