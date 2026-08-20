UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Exposition « Les foires et marchés d’Ingrandes, 800 ans d’histoire », Syndicat d’initiatives,

samedi 19 septembre 2026 · Syndicat d’initiatives

Exposition « Les foires et marchés d’Ingrandes, 800 ans d’histoire », Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Syndicat d’initiatives
Adresse
Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Ville
49123
Département
Maine-et-Loire

Exposition « Les foires et marchés d’Ingrandes, 800 ans d’histoire » 19 et 20 septembre Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Par l’association Tourisme Culture et Patrimoine

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Par l’association Tourisme Culture et Patrimoine

©collectionAntoineRichard