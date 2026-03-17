Exposition Les forêts publiques de Bourgogne Franche-Comté face aux changements climatiques & Oniriquement sauvage La CABORDE Beaufort-Orbagna

Exposition Les forêts publiques de Bourgogne Franche-Comté face aux changements climatiques & Oniriquement sauvage

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Du 17 avril au 2 mai 2026

Inauguration vendredi 17 avril à 18h

Cette exposition itinérante présente les enjeux auxquels sont confrontées les forêts de notre territoire dans un contexte de dérèglement climatique. Elle explore les causes du changement climatique, ses conséquences sur les arbres en s’appuyant sur des données spécifiques à notre région.

Découvrez aussi à l’occasion de cette exposition la série photographique Oniriquement Sauvage , de Quentin Danel, photographe jurassien, qui a su capturer la magie des forêts du Jura lors de ses promenades. Les photos seront ensuite visibles en salle de projection au 1er étage dès le 5 mai.

Exposition itinérante réalisée par l’Union Régionale des Associations des Communes Forestières de Bourgogne-Franche-Comté et l’Office National des Forêts avec le soutien financier de la Région Bourgogne Franche-Comté et de l’État.

Visible du mardi 5 au samedi 16 mai à la Médiathèque Firmin Gémier de Saint-Amour.

Entrée libre .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English : Exposition Les forêts publiques de Bourgogne Franche-Comté face aux changements climatiques & Oniriquement sauvage

L’événement Exposition Les forêts publiques de Bourgogne Franche-Comté face aux changements climatiques & Oniriquement sauvage Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA