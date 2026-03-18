Exposition Les frères Voirin, quand la pensée deveint tableau Musée de l’Ivoire et la Céramique Musée de la Céramique et de l’Ivoire Commercy

Exposition Les frères Voirin, quand la pensée deveint tableau Musée de l’Ivoire et la Céramique

Musée de la Céramique et de l’Ivoire 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

5.1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-01 2026-09-01

Pour sa nouvelle exposition temporaire, Le Musée de la Céramique et de l’Ivoire de la ville de Commercy, a le plaisir de vous

présenter les œuvres des frères Voirin.

Jules et Léon Voirin sont frères jumeaux et artistes-peintres. Surnommés les frères Goncourt de la peinture de genre nancéienne , inséparables comme ces deux écrivains illustres, leurs contemporains n’utilisent bientôt plus que l’expression les frères Voirin pour les désigner tant l’un et l’autre semblent indissociables.

Témoins privilégiés des évolutions que connaissent la ville de Nancy et les milieux artistiques nancéiens, les frères Voirin sont le lien entre deux époques. Ils modernisent au XIXe siècle la peinture de genre, thème artistique qui consiste à représenter des scènes du quotidien, familières et populaires.

Genre de prédilection de leur maître Eugène-Charles Guérard, ce type de peinture apparaissait comme désuet, mineur, avant

que les deux frères s’en emparent pleinement après la mort de leur maître en 1866. La révolution des frères Voirin ? Ajouter le réalisme de leur quotidien, tiré de leurs observations de la vie nancéienne.

Mais leur peinture n’est pas la représentation fidèle de la réalité. Elle est une construction, une pensée qui devient tableau, classant les frères Voirin entre réalisme et impressionnisme. Cette exposition entend présenter leur démarche.Tout public

5.1 .

Musée de la Céramique et de l’Ivoire 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 92 04 77

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English :

For its new temporary exhibition, the Musée de la Céramique et de l?Ivoire de la ville de Commercy, is pleased to present

to present the works of the Voirin brothers.

Jules and Léon Voirin are twin brothers and artists-painters. Nicknamed the Goncourt brothers of Nancy genre painting and as inseparable as these two illustrious writers, their contemporaries soon came to refer to them only as the Voirin brothers, so inseparable did they seem to be.

Privileged witnesses to the evolution of the city of Nancy and its artistic milieu, the Voirin brothers were the link between two eras. In the 19th century, they modernized genre painting, an artistic theme that involved depicting everyday, familiar and popular scenes.

A genre favored by their master Eugène-Charles Guérard, this type of painting seemed outdated and minor before the two brothers took it over

before the two brothers fully embraced it after their master?s death in 1866. The Voirin brothers? revolution? To add the realism of their daily lives, drawn from their observations of life in Nancy.

But their painting is not a faithful representation of reality. It is a construction, a thought that becomes a painting, placing the Voirin brothers somewhere between realism and impressionism. This exhibition presents their approach.

L’événement Exposition Les frères Voirin, quand la pensée deveint tableau Musée de l’Ivoire et la Céramique Commercy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS