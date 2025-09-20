Exposition « Les fusillés et le village de Kermen » Chapelle Saint-Guénaël Moëlan-sur-Mer

Exposition « Les fusillés et le village de Kermen » Chapelle Saint-Guénaël Moëlan-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

L’association Mémoires et Photos de Moëlan, en partenariat avec les Amis de la Chapelle Saint-Guénaël, vous propose une plongée dans l’histoire locale à travers une exposition sensible et documentée.

Dans le cadre intimiste de la chapelle, redécouvrez le travail de mémoire réalisé à l’occasion des 80 ans de la fusillade de Kerfany, enrichi pour l’occasion de panneaux didactiques et de photographies anciennes des villages alentours.

En fonction de la météo, une balade patrimoniale viendra compléter cette immersion dans les mémoires de Kermen.

Chapelle Saint-Guénaël Kermen 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

