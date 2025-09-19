Exposition : « Les gardiens de l’histoire » Médiathèque François-Mitterrand Poitiers

Exposition : « Les gardiens de l’histoire » 19 et 20 septembre Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

️ Les gardiens de l’histoire

Depuis 2018, Grand Poitiers et la ville de Santa Fe (Argentine) collaborent pour la protection et la valorisation du patrimoine architectural. Santa Fe compte plus de 200 bâtiments historiques, dont 15 d’influence française — un héritage de l’immigration européenne des derniers siècles et le reflet d’une histoire commune.

Grand Poitiers s’est appuyée sur l’expertise locale pour former les professionnels argentins de la restauration, notamment en couverture, charpente et plâtre.

C’est notamment grâce au concours d’artisans indépendants poitevins et aux sessions de formation assurées par les formateurs et apprentis du CFA BTP de la Vienne que la mansarde de l’École industrielle supérieure de Santa Fe a pu être restaurée avec soin.

Cette exposition, qui associe images et textes en espagnol et en français, met à l’honneur ces formations ainsi que les enjeux universels liés à la préservation du patrimoine bâti historique.

Médiathèque François-Mitterrand 4 Rue de l'Université, 86000 Poitiers, France

© cop. Guillermo Vogt et José Almeida