Exposition les gaufriers du Musée Historique Mulhouse

Exposition les gaufriers du Musée Historique

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-21 14:00:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-27

Le temps du Marché de Noël découvrez l’histoire du gaufrier et quelques exemplaires de fers à gaufres du Haut-Rhin conservés au Musée Historique. Une petite sélection de gaufriers du XVIe siècle à nos jours vous transportera dans l’ambiance de Noël tout en découvrant les secrets de ces objets artistiques extraordinaires. 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

