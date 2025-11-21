Exposition les gaufriers du Musée Historique Mulhouse
Exposition les gaufriers du Musée Historique Mulhouse vendredi 21 novembre 2025.
Exposition les gaufriers du Musée Historique
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-12-27 19:00:00
2025-11-21 2025-12-27
Le temps du Marché de Noël découvrez l'histoire du gaufrier et quelques exemplaires de fers à gaufres du Haut-Rhin conservés au Musée Historique. Une petite sélection de gaufriers du XVIe siècle à nos jours vous transportera dans l'ambiance de Noël tout en découvrant les secrets de ces objets artistiques extraordinaires.
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
