Exposition: « Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère », Centre archéologique du Var, Toulon

Exposition: « Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère » 13 et 14 juin Centre archéologique du Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère.

En visite libre.

Samedi 13 juin et dimanche14 juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Centre Archéologique du Var – 335, avenue des Dardanelles, 83 000 Toulon

Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83097 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/

Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère.

©Centre archéologique du Var