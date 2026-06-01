Exposition: « Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère », Centre archéologique du Var, Toulon
Exposition: « Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère », Centre archéologique du Var, Toulon samedi 13 juin 2026.
Exposition: « Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère » 13 et 14 juin Centre archéologique du Var Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère.
En visite libre.
Samedi 13 juin et dimanche14 juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Centre Archéologique du Var – 335, avenue des Dardanelles, 83 000 Toulon
Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83097 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/
Les gaulois du littoral. La côte varoise de Saint-Cyr et Cavalaire entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère.
©Centre archéologique du Var
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