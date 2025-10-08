Exposition Les gens de Paris, 1926-1936 – Dans le miroir des recensements de population Musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris

Exposition Les gens de Paris, 1926-1936 – Dans le miroir des recensements de population Musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris mercredi 8 octobre 2025.

Depuis le début du 19e siècle, Paris connaît une croissance démographique continue, avec un pic de population identifié en 1921 (2,89 millions d’habitants), jamais égalé depuis. Pour connaître le chiffre et la composition de la population, Paris, comme chaque commune française, procède tous les cinq ans à un recensement donnant lieu à la publication de statistiques. Mais, à la différence des autres communes, la capitale n’a jamais dressé de liste nominative des personnes avant 1926, ce qui rend ces trois recensements de 1926, 1931 et 1936, conservés aux Archives de Paris, sans précédent.

Souvent consultés lors de recherches généalogiques, ces registres invitent à se lancer dans une enquête inédite sur la population parisienne d’il y a cent ans. Partant de la structure générale bien spécifique de la population parisienne, le portrait des Parisiennes et des Parisiens est dressé en quatre étapes, des lieux de naissance et nationalités aux professions exercées, en passant par les situations familiales et la répartition au sein de chaque quartier et immeuble de la ville.

Une mosaïque de récits de vie les plus variés émerge dans un tourbillon de souvenirs et d’émotions. Cette exposition invite à mieux se – et nous – connaître et reconnaître, individuellement et collectivement.

Commissariat

Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Hélène Ducaté, chargée de mission scientifique au musée Carnavalet – Histoire de Paris

Sandra Brée, chargée de recherche au CNRS au Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA), commissaire invitée

Comité scientifique

Anaïs Albert, maîtresse de conférence à l’université Paris Cité

Céline Assegond, sociologue, historienne de l’art et de la photographie, ingénieure de recherches à l’université de Tours

Claire-Lise Gaillard, chargée de recherche à l’Institut national d’études démographiques

Cyril Grange, directeur de recherche au CNRS

Béatrice Hérold, directrice des Archives de Paris

Paul Lecat, maître de conférence à l’Université de Tours

Nicolas Pierrot, conservateur en chef, service Patrimoine et inventaire de la Région Île-deFrance

Anne-Cécile Tizon-Germe, directrice adjointe des Archives de Paris

Walter Lichtenstein, dit Walter Limot, Joséphine Baker, lors du tournage du film Zouzou de Marc Allégret, 1934 Collections du Musée Carnavalet – Histoire de Paris © Walter Limot/Musée Carnavalet-Histoire de Paris/Roger-Viollet ; Crédits : Walter Limot/Musée Carnavalet-Histoire de Paris/Roger-Viollet

Valentine Gross, épouse Hugo, Composition avec paysage parisien et deux personnages, 1930 Huile sur toile © Adagp, Paris, 2025 ; Crédits : Adagp, Paris, 2025

François Kollar, La France travaille. Couture et mode, 1933 Photographie. Ville de Paris / Bibliothèque Forney © Succession François Kollar ; Crédits : Succession François Kollar

Yvonne Sjoestedt, Luna Park, 1932 Huile sur toile. Collections du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Yvonne Sjoestedt © Droits réservés ; Crédits : Yvonne Sjoestedt © Droits réservés

En prenant pour point de départ trois recensements de population, réalisés à Paris en 1926, 1931 et 1936, l’exposition Les gens de Paris, 1926-1936 renouvèle le regard sur la population parisienne de l’entre-deux-guerres.

Du mercredi 08 octobre 2025 au dimanche 08 février 2026 :

