Exposition Les Géométries Souterraines Alain-Jacques Lévrier-Mussat La Minoterie Nay

Exposition Les Géométries Souterraines Alain-Jacques Lévrier-Mussat

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-26

fin : 2026-05-10

2026-03-26

J’échafaude un imaginaire mathématique , une sorte de cosmométrie basée sur l’étude de l’origine des formes et des matières. M’inspirant de philosophie, de littérature sur la formation de l’univers, d’histoire de l’art et des civilisations anciennes, je questionne la genèse plus méconnue de la géométrie et l’ensemble de ses manifestations, qu’elles proviennent de la nature, des données de la science, des croyances enfouies ou de l’iconographie propre à l’age industriel.

Les formes géométriques, naturelles ou mathématisées, sont convoquées dans de nombreuses cultures, des plus anciennes aux plus contemporaines, comme un ensemble de codes, de phénomènes et d’hypothèses, de rites et de symboles susceptibles de donner une mesure à l’inconnu et de stimuler l’imaginaire… Alain-Jacques Lévrier-Mussat .

