Exposition « Les George, photographie et passion », par l’association d’Histoire, d’Archéologie et de Sauvegarde de Saint-Gilles Salle Jean Cazelles Saint-Gilles

Exposition « Les George, photographie et passion », par l’association d’Histoire, d’Archéologie et de Sauvegarde de Saint-Gilles Salle Jean Cazelles Saint-Gilles samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Les George, photographie et passion », par l’association d’Histoire, d’Archéologie et de Sauvegarde de Saint-Gilles 20 et 21 septembre Salle Jean Cazelles Gard

Gratuit. Sans réservation. En continu – RV à la salle Cazelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition photo – 120 ans de regards sur la région

Découvrez un voyage visuel unique à travers près de 120 ans d’histoire régionale sous l’objectif de trois générations de photographes : Frédéric, Joseph et René George.

Certaines images, inédites, révèlent des instants rares et précieux, témoignant de l’évolution des paysages, des lieux et des habitants.

Une immersion sensible dans la mémoire visuelle de notre territoire.

Salle Jean Cazelles 6 Rue Gambetta, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

Exposition photo – 120 ans de regards sur la région

@Association d’Histoire, d’Archéologie et Sauvegarde de Saint-Gilles