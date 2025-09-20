Exposition « Les gestes en résistance » de Pierre Armengaud Musée archéologique du Lauragais Castelnaudary

Exposition « Les gestes en résistance » de Pierre Armengaud 20 et 21 septembre Musée archéologique du Lauragais Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pierre Armengaud

Le musée du Lauragais, ancienne prison de la ville surplombant le Lauragais et le Grand Bassin, accueille une exposition temporaire exceptionnelle du maître-ébéniste Pierre Armengaud, du 10 juillet au 21 septembre 2025.

Cette exposition est une véritable invitation à découvrir toute la noblesse de l’artisanat d’art, entre rigueur technique de l’homme et poésie de la matière noble qu’est le bois. Le créateur des ballons de rugby en bois mêle ses oeuvres en cocréation avec d’autres artistes et photographes magnifiant ainsi une exposition toute en clair-obscur.

Gratuit.

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre.

Ouverture exceptionnelle de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Musée archéologique du Lauragais Rampe du Présidial, 11400 Castelnaudary, France

© Pierre Armengaud