Informations pratiques

Cholet

Exposition Les goûts et les couleurs

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-11-19 2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06 2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-16

​Depuis quatre ans, les Musées de Cholet et la MFR-CFA la Bonnauderie ont noué un partenariat autour de la problématique « Comment l’art peut inspirer ma pratique professionnelle ? ». .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement Exposition Les goûts et les couleurs Cholet a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme du Choletais