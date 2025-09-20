Exposition Les grandes vacances de Doisneau Beaugency

Eglise Saint-Etienne Beaugency

Gratuit

20 septembre 2025 14:00:00

21 septembre 2025 17:00:00

2025-09-20

Une belle exposition dédiée au photographe Robert Doisneau.

Robert Doisneau (1912-1994) est ce photographe indépendant ayant commencé ses séries avec sa famille. Il gardera son humilité tout au long de sa carrière, c’est pour cela que les photos parlent à tous.

De la fin des années 1930 aux années 1960, la France traverse l’âge d’or des filets à crevettes prêts pour l’action dès la gare Montparnasse, des valises sur la tête, des bouées autour du cou ou des skis nautique que l’on garde avec soi dans sa couchette de train. Il s’agit de s’évader, de partir à la campagne, de découvrir la mer, de monter à bicyclette ou d’essayer un canoë. Et Doisneau réussit sur ce sujet la grande prouesse d’un album de famille dans lequel chacun peut se reconnaître.

Une exposition à découvrir à l’église Saint-Etienne ! .

Eglise Saint-Etienne Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 50 01

English :

A beautiful exhibition dedicated to the photographer Robert Doisneau.

German :

Eine schöne Ausstellung, die dem Fotografen Robert Doisneau gewidmet ist.

Italiano :

Una splendida mostra dedicata al fotografo Robert Doisneau.

Espanol :

Una magnífica exposición dedicada al fotógrafo Robert Doisneau.

