Exposition : les granges du Parc à travers l’objectif Parc naturel régional de la forêt d’Orient Piney

Exposition : les granges du Parc à travers l’objectif Samedi 20 septembre, 10h00 Parc naturel régional de la forêt d’Orient Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une exposition photographique et graphique consacrée aux granges traditionnelles du territoire, en partenariat avec l’Union photographique champenoise.

Photographies de terrain et dessins architecturaux (maison du Parc, longère, grange typique) offrent un regard sensible sur ces bâtis emblématiques, entre mémoire rurale et savoir-faire constructif.

Parc naturel régional de la forêt d’Orient La Maison du Parc, 10220 Piney Piney 10220 Aube Grand Est 03 25 43 38 88 http://www.lacs-champagne.fr La forêt couvre plus de 22 000 hectares au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, dont les deux tiers sont privés. C’est un espace de haute valeur écologique qui abrite des richesses d’exception. La Maison du Parc a pris place dans un ancien hôtel bourgeois troyen du XVIème siècle. C’est un lieu d’accueil et d’exposition évoquant les patrimoines naturels et les activités humaines caractéristiques du milieu forestier.

© PnrFO