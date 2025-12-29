Exposition Les herbeirs d’Emilie Vast Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Exposition Les herbeirs d’Emilie Vast

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-01-13

Plongez dans l’univers graphique d’Émilie Vast, autrice, illustratrice et plasticienne. L’exposition présente des illustrations de plantes et d’arbres présents sur notre territoire. Pour prolonger la découverte, une sélection de livres est proposée par vos bibliothécaires.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

