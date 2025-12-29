Exposition Les herbeirs d’Emilie Vast Bibliothèque Nueil-les-Aubiers
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Plongez dans l’univers graphique d’Émilie Vast, autrice, illustratrice et plasticienne. L’exposition présente des illustrations de plantes et d’arbres présents sur notre territoire. Pour prolonger la découverte, une sélection de livres est proposée par vos bibliothécaires.
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
