Exposition : les herbiers d’Emilie Vast Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 17 septembre 2025.
Une exposition en septembre des magnifiques herbiers d’Emilie Vast, avec une table thématique de ses albums.
De l’art, de l’art ! Notre mur d’exposition accueille les œuvres de la célèbre illustratrice Jeunesse.
Du mercredi 17 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 101 ans.
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR