Exposition Les herbiers d’Emilie Vast Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Exposition Les herbiers d’Emilie Vast

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-11

Illustratrice, autrice et plasticienne, Emilie Vast joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques. .

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les herbiers d’Emilie Vast

L’événement Exposition Les herbiers d’Emilie Vast Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Ouest Limousin