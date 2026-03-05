Exposition Les herbiers d’Emilie Vast Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre
Exposition Les herbiers d'Emilie Vast Place de l'église Saint-Laurent-sur-Gorre mercredi 11 mars 2026.
Place de l'église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-03-11
fin : 2026-04-04
2026-03-11
Illustratrice, autrice et plasticienne, Emilie Vast joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques.
Place de l'église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
