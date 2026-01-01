Exposition Les Héros de guerre en BD Le Grand Off de la bande dessinée Boulevard Liédot Angoulême

Exposition Les Héros de guerre en BD Le Grand Off de la bande dessinée

Boulevard Liédot 1er Régiment d’Infanterie de Marine Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Découvrez l’exposition Les Héros de Guerre en BD au 1er RIMa bande dessinée, matériel militaire et escape game pour une immersion historique unique. Visite de salle d’honneur, dédicaces… Culture et tradition militaire au rendez-vous !

.

Boulevard Liédot 1er Régiment d’Infanterie de Marine Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 17 92 12 premierrima@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Les Héros de Guerre en BD exhibition at the 1er RIMa: comics, military equipment and an escape game for a unique historical experience. Visit the Hall of Honor, signings… Military culture and tradition!

L’événement Exposition Les Héros de guerre en BD Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême