Exposition Les honfleurais peignent leur ville Honfleur

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-13 10:00:00

fin : 2025-11-18 19:00:00

Ne manquez pas cette exposition (de peinture et de sculpture) qui retrace l’œuvre ô combien originale de nombreux adultes et enfants de notre ville ! Ouverture de 10h à 19h, tous les jours. Entrée libre ! La remise des prix aura lieu le lundi 17 novembre à 19h dans les Greniers.

Thème 2025 Erik Satie et Honfleur

Entrée libre !

La remise des prix aura lieu le lundi 17 novembre à 19h dans les Greniers. Organisé par le service municipal d’action sociale et culturelle des quartiers.

Au grand grenier à sel. .

Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Exposition Les honfleurais peignent leur ville

Based on the theme Les Couleurs de Honfleur, artists of all kinds are invited to paint and exhibit their pictures, which will be judged by a panel of judges and the public.

Four categories: 8 years old, 9 to 12 years old, 13 to 18 years old and adults.

At the Grand Grenier à Sel.

German : Exposition Les honfleurais peignent leur ville

Verpassen Sie nicht diese Ausstellung (Malerei und Skulpturen), die das ach so originelle Werk vieler Erwachsener und Kinder aus unserer Stadt zeigt! Die Ausstellung ist täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei! Die Preisverleihung findet am Montag, den 17. November um 19 Uhr in den Kornspeichern statt.

Italiano :

Non perdetevi questa mostra (di pittura e scultura) che ripercorre l’originalissimo lavoro di molti adulti e bambini della nostra città! Aperta dalle 10.00 alle 19.00, tutti i giorni. L’ingresso è gratuito! La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 17 novembre alle 19.00 nei Greniers.

Espanol :

No se pierda esta exposición (de pintura y escultura) que recorre la obra original de muchos adultos y niños de nuestra ciudad Abierta de 10.00 a 19.00 horas, todos los días. Entrada gratuita La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el lunes 17 de noviembre a las 19.00 horas en los Greniers.

