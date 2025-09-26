Exposition Les Huiles de Chantal Bernard Lignières

Exposition Les Huiles de Chantal Bernard Lignières vendredi 26 septembre 2025.

Exposition Les Huiles de Chantal Bernard

32 Grande Rue Lignières Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Laissez-vous surprendre par une trentaine d’huiles de Chantal Bernard, artiste autodidacte installée dans le Berry. Du soleil couchant sur des champs de coquelicots aux paysages marins colorés en passant par des scènes de villages pittoresques, c’est à découvrir à l’Office de tourisme de Lignières.

Après une vie professionnelle bien remplie, elle s’est tournée vers la peinture, qu’elle pratique avec passion et curiosité.

À travers ses huiles, elle vous invite à explorer des paysages tantôt marins, tantôt terrestres, fruits de son imaginaire ou saisis sur l’instant, sans artifice ni modèle figé.

Peu inspirée par la photo, Chantal préfère capter une émotion, une lumière ou un souvenir fugace, qu’elle traduit sur la toile avec spontanéité. .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 accueil@lignieresenberry-tourisme.fr

English :

Let yourself be surprised by some thirty oil paintings by Chantal Bernard, a self-taught artist based in the Berry region of France. From sunsets over fields of poppies to colorful seascapes and picturesque village scenes, discover them at the Lignières Tourist Office.

German :

Lassen Sie sich von rund 30 Ölgemälden von Chantal Bernard, einer autodidaktischen Künstlerin, die sich im Berry niedergelassen hat, überraschen. Von der untergehenden Sonne über Mohnblumenfeldern über farbenfrohe Meereslandschaften bis hin zu Szenen aus malerischen Dörfern. Entdecken Sie sie im Tourismusbüro von Lignières.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere da una trentina di dipinti a olio di Chantal Bernard, artista autodidatta di Berry. Dal sole che tramonta su campi di papaveri a colorati paesaggi marini e pittoresche scene di paese, potrete scoprirli presso l’Ufficio del Turismo di Lignières.

Espanol :

Déjese sorprender por una treintena de óleos de Chantal Bernard, artista autodidacta afincada en Berry. Desde la puesta de sol sobre campos de amapolas hasta paisajes marinos llenos de color y pintorescas escenas de pueblo, podrá descubrirlos en la Oficina de Turismo de Lignières.

