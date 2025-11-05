Exposition « Les Illuhouses » – Sébastien Jacqmin Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Exposition « Les Illuhouses » – Sébastien Jacqmin Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 5 – 29 novembre Entrée libre et gratuite / Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

Un voyage dans l’imaginaire de Sébastien Jacqmin, dans lequel vous rencontrerez des maisons idéales, inégales, vivantes, mouvantes. Un univers poétique qui invite à la rêverie.

Sébastien a grandi en Belgique. Il y a suivi l'École de Recherche Graphique à Bruxelles (ERG) et est resté à la capitale pendant un peu plus de dix ans, naviguant dans les métiers du graphisme et du web. Après une rencontre heureuse, le cap est rapidement mis sur la Bretagne, beauté des paysages et maisons de pierres l'appellent du côté de la forêt de Brocéliande.

_**Vernissage et visite de l’exposition en présence de Sébastien Jacqmin le samedi 29 novembre à 11h.**_

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan