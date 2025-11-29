Exposition | Les Inédits Galerie Bénédicte Giniaux Bergerac

Exposition | Les Inédits

Galerie Bénédicte Giniaux 3 Place du Docteur Cayla Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-21

2025-12-11

Exposition ouverte du 11 au 21 décembre, tous les jours de 11h à 19h

Cette nouvelle édition présente une sélection d’œuvres majoritairement inédites peintures, sculptures, photographies, gravures et techniques variées.

La galerie accueille également un nouvel artiste

Jean Murgue, dessinateur et sculpteur, qui rejoint l’équipe dès ce mois de décembre.

Pour cette exposition, une quinzaine d’ateliers ont été visités afin de réunir des pièces encore jamais montrées. Chaque œuvre a été choisie avec soin pour créer un ensemble cohérent et harmonieux.

Les visiteurs pourront découvrir les créations de 24 artistes permanents, aux parcours et aux univers riches et reconnus.

Une seconde édition des inédits qui renouvelle largement les œuvres présentées et offre un regard neuf sur la création contemporaine. .

